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21. 08. 2019

В Измаиле коммунальщик повесился возле здания мэрии

В городе Измаил Одесской области мужчина повесился на площади Победы на одной из голубых елей возле здания городского совета. Об этом накануне сообщило издание Бессарабия.ua со ссылкой на местную полицию.

Утверждается, что мужчина работал в коммунальном предприятии Жилсервис. Его возраст – старше 50 лет.

На данный момент сотрудники полиции изучают обстоятельства случившегося, опрашивают коллег и родственников мужчины.

Подробности происшествия будут сообщены позже.

Ранее в Ужгороде умер мужчина, совершивший самоподжог возле прокуратуры. По факту случившегося зарегистрировано уголовное производство по статье о доведении до самоубийства.

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Источник: korrespondent.net

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