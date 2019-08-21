Накануне на плацу Отдельного Президентского полка состоялась первая тренировка военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые примут участие в Шествии Достоинства на День Независимости. Об этом сообщает Армія Inform.

"В этом году в торжествах примут участие более 350 военнослужащих из Сухопутных войск, Сил специальных операций, десантно-штурмовых войск, Военно-Морских Сил, Военно-Воздушных Сил, ветераны АТО/ООС", - сказал замначальника управления морально-психологического обеспечения командования Сухопутных войск полковник Сергей Нагорный.

При этом сценарий действа "не определен заранее, а корректируется на ходу", уточнили в информагентстве Минобороны.

В шествии примут участие только те, кто отличился на службе или имеет ведомственные награды или государственные награды.

Отдельной "коробкой" пройдут ветераны, которые отмечены боевыми наградами за участие в АТО/ООС.

Также наравне с мужчинами в расчете ВСУ примут участие две женщины-военнослужащие. Они будут идти в "коробке" Сухопутных войск.

Масштабная репетиция при участии всех участников шествия состоится 21 августа на взлетной полосе завода Антонова.

Cмотрите фотогалерею: Состоялась тренировка военных к Шествию Достоинства

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил об отмене парада на День независимости. Он предложил потратить деньги на проведение парада на премии военным.

Позже стало известно, что вместо парада 24 августа в центре Киева будет два мероприятия - официальная Хода Достоинства стартует в 9:00, а Марш Защитников Украины - в 11:00.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net