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21. 08. 2019

Назначен новый командующий Десантно-штурмовых войск

Новым командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины назначен Евгений Мойсюк. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на своей странице в Facebook в среду, 21 августа.

Он напомнил, что по результатам недавних выборов в Верховную Раду предыдущий командующий Десантно-штурмовых войск Михаил Забродский был избран народным депутатом.

"Поздравляю с назначением командующим Десантно-штурмовых войск генерал-майора Евгения Мойсюка. Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен – его опыт позволит развивать и укреплять потенциал Десантно-штурмовых войск", – добавил Полторак.

Евгений Мойсюк руководил обороной Донецкого аэропорта, был командиром 81-ой аэромобильной бригады (2014-2018), с 2018 года – первым заместителем командующего Десантно-штурмовых войск.

Ранее в августа президент Владимир Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим Объединенных сил. Также он сменил командующего Сухопутных войск ВСУ.

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Источник: korrespondent.net

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