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21. 08. 2019

НАБУ обязали открыть дело на Климкина и Порошенко

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом в среду, 21 августа, пишут Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

Как сообщается, в суд поступил иск от гражданина о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Обстоятельства правонарушения не раскрываются.

Однако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

15 августа суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть дело по указанному факту.

Как известно, Порошенко является фигурантом 12 дел Госбюро расследований.

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Источник: korrespondent.net

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