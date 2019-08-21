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21. 08. 2019

Число жертв взрыва в Кабуле достигло 80 человек

Число погибших в результате взрыва во время празднования свадьбы на западе Кабула возросло до 80. Об этом сообщает Reuters в среду, 21 августа.

Как рассказал представитель МВД Афганистана Насрат Рахими, от полученных ранений в больницах скончались 17 человек.

"Еще 17 человек скончались из-за полученных ранений, более 160 все еще получают медицинскую помощь в больницах или на дому", – приводит агентство слова Рахими.

Напомним, взрыв произошел вечером в минувшую субботу, 17 августа, в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. В это время в помещении находились около тысячи человек. Изначально сообщалось о 63 погибших и 180 пострадавших.

Позже ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Источник: korrespondent.net

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