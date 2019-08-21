НАБУ закрыло дело против кинокомпании Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное дело по факту возможной растраты госсредств компанией президента Владимира Зеленского Киноквартал при снятии фильма. Об этом сообщили в НАБУ в ответ на запрос Українських новин.

"Указанное уголовное производство закрыто 8 июля на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО Киноквартал признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ("Растрата госсредств в особо крупных размерах") Уголовного кодекса", - сказано в ответе.

Дело было открыто в апреле по заявлению организации Союз добровольцев.

Речь идет о том, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма кинокомпании Зеленского под названием "Я, ты, он, она".

Союз добровольцев заявляет, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском языке, но компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, допустила растрату госсредств.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net