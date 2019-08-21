В СН объяснили распределение мест в комитетах

Руководитель пресс-офиса партии Слуга народа Евгения Кравчук объяснила принцип определения состава комитетов новой Верховной Рады, пишет Интерфакс-Украина в среду 21 августа.

"Пропорциональное представительство в комитетах – это требование части 4 статьи 81 закона о регламенте Верховной Рады Украины. Соответственно, выполняя волю украинского народа, депутаты от партии Слуга народа должны занять 60% от состава каждого комитета Рады. Представительство других фракций и внефракционных депутатов также должно отвечать результатам внеочередных парламентских выборов", - отметила Кравчук.

Кроме того, она указала, что при определении общего количественного состава комитетов парламента подготовительная депутатская группа основывалась на совместном решении о минимальной и максимальной границе – 7 и 31 член комитета, а также на количественном составе комитетов Верховной Рады 8-го созыва.

Накануне представитель Европейской солидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Слуга народа пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и самостоятельно решила, сколько депутатов будет в каждом комитете новой Рады.

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Источник: korrespondent.net