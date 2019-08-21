В РФ вновь заработали две станции мониторинга радиации

Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний – в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке – возобновили передачу данных. Об этом сообщил во вторник, 20 августа, на своей странице в Twitter исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

"Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России и в настоящее время передают информацию во Временный технический секретариат (ОДВЗЯИ)", – написал Зербо.

Также он назвал это "отличным примером сотрудничества с операторами российских станций мониторинга".

Накануне сообщалось, что после аварии на полигоне в российском Северодвинске передачу данных в ОДВЗЯИ прекратили четыре мониторинговые станции – в Билибино, Залесово (Алтайский край), Кирове и Дубне. Информации о приостановке работы станции в Пеледуе до этого момента не было. Еще одна такая станция расположена в Уссурийске. Она бесперебойно передавала данные.

Станции мониторинга являются частью Международной системы мониторинга (МСМ), созданной в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) для сбора сейсмических, инфразвуковых, радионуклидных и гидроакустических данных. Всего в этой системе насчитываются 321 станция и 16 радионуклидных лабораторий.

Напомним, 8 августа на полигоне в Архангельской области произошел взрыв во время испытания ракеты. В результате погибли семь человек – пять сотрудников Росатома и два представителя Минобороны РФ.

Через несколько дней стало известно, что Норвегия обнаружила радиацию на границе с Россией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net