Лента RSS
Подписаться на ленту
21 августа 2019, среда, 12:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
21. 08. 2019

СМИ сообщили о возможной выдаче Украине пяти осужденных в РФ

Россия может выдать Украине пятерых заключенных граждан, которых недавно доставии в московский следственный изолятор Лефортово. Об этом в среду, 21 августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По его словам, в настоящее время "обсуждается формат этой процедуры" - выдачи их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ.

При этом официальным подтверждением этой информации агентство не располагает 

Накануне стало известно, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор Лефортово в Москве.

По данным центра Мемориал, 20 августа в СИЗО Лефортово приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

Ранее адвокат заключенного Балуха заявила, что его вывезли в Москву.

Напомним, 16 июля замглавы Офиса президента рассказал о договоренности по обмену пленными в течение месяца.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.