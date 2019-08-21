СМИ сообщили о возможной выдаче Украине пяти осужденных в РФ

Россия может выдать Украине пятерых заключенных граждан, которых недавно доставии в московский следственный изолятор Лефортово. Об этом в среду, 21 августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По его словам, в настоящее время "обсуждается формат этой процедуры" - выдачи их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ.

При этом официальным подтверждением этой информации агентство не располагает

Накануне стало известно, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор Лефортово в Москве.

По данным центра Мемориал, 20 августа в СИЗО Лефортово приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

Ранее адвокат заключенного Балуха заявила, что его вывезли в Москву.

Напомним, 16 июля замглавы Офиса президента рассказал о договоренности по обмену пленными в течение месяца.

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Источник: korrespondent.net