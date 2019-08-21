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21. 08. 2019

Убийство двух женщин под Киевом оказалось инсценировкой

Правоохранители провели спецоперацию по инсценировке убийства двух женщин из города Бровары, чтобы выйти на группу заказчиков преступления. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в среду, 21 августа.

"Задержали четырех подозреваемых в организации заказного убийства двух женщин, жизнь которых оценили в 50 тысяч долларов США. Спецоперация закончилась удачно – мать и дочь остались живы", – говорится в сообщении.

По данным полиции, заказчиком убийства оказался бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода. Он действовал в сговоре со своей уже третьей женой и уже заплатил деньги киллерам.

По месту жительства и пребывания фигурантов были проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты сим-карты операторов мобильной связи и мобильные телефоны, банковские карты, часть денег, которыми рассчитывались за совершение заказного убийства.

Возбуждено уголовное производство по статье о подготовке к преступлению и умышленное заказное убийство (ч.1 ст.14, п.11 ч.2 ст.115 УК Украины). Готовятся сообщение о подозрении, ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также ходатайства о проведении обысков и о назначении судебных экспертиз по изъятым вещам и документам.

Cмотрите фотогалерею: Убийство двух женщин под Киевом оказалось инсценировкой

Напомним, 17 августа 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская пропали после выезда из Броваров в Киев. Утром 19 августа полицейские нашли их брошенный автомобиль на территории Броварского района. Накануне в ГПУ заявили, что женщин убили, а убийц задержали.

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Источник: korrespondent.net

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