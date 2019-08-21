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21. 08. 2019

В Таиланде произошла серия взрывов

В провинции Яла на юге Таиланда в среду, 21 августа, произошла серия взрывов, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения. Об этом сообщает газета The Bangkok Post.

По данным местных властей, три взрывных устройства были прикреплены к линиям электропередач в различных районах провинции. Кроме того, одно взрывное устройство находилось внутри банкомата, еще одно сдетонировало рядом с продуктовым магазином.

Отмечается, что в результате взрывов пострадали трое детей. Тайские службы безопасности ищут виновников случившегося. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

По информации агентства Синьхуа, заместитель премьер-министра Таиланда Правит Вонгсуван заявил об отсутствии связи между произошедшим в Яле и серией взрывов в Бангкоке 2 августа.

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Источник: korrespondent.net

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