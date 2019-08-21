В Дании отреагировали на отсрочку визита Трампа из-за Гренландии

Решение президента США Дональда Трампа отказаться от визита в Данию оказалось сюрпризом. Об этом заявила официальный представитель королевского дома Лене Баллебю, сообщает в среду, 21 августа, телерадиокомпания DR.

"Это стало неожиданностью. Нам больше нечего сказать по этому вопросу", - отметила она.

Датские политики возмутились решением американского лидера и предложили не перенести, а полностью отметить визит, поскольку у датчан "есть другие дела". Предложение Трампа сочли оскорбительным, а самого президента - безрассудным. Американскому лидеру предложили по аналогии выставить на продажу Аляску.

Трамп должен был посетить Данию 2-3 сентября, однако 20 августа он заявил, что откладывает поездку и встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен. Президент поблагодарил политика за то, что она прямо заявила о нежелании продавать Гренландию и тем самым помогла сэкономить немало средств и усилий.

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Отмечалось, что эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план "экономически целесообразным". Было подсчитано, что стоимость этой сделки может составить 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США. Позже Трамп лично подтвердил намерение купить Гренландию.

В свою очередь в Дании, в состав которой входит Гренландия, были шокированы таким намерением президента США.

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Источник: korrespondent.net