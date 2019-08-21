Гройсман отчитался о достижениях своего Кабмина

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 21 августа, рассказал об изменениях, произошедших за время его Кабмина.

Так, премьер отметил, что с 2016 года минимальная зарплата выросла втрое. "С апреля 2016 года минимальная зарплата выросла втрое - до 4173 гривен или до 150 долларов. Детенизация позволила увеличить среднюю зарплату вдвое. Так же вдвое выросла пенсия", - сказал Гройсман.

Также он напомнил, что международные резервы НБУ за это время почти удвоились и сегодня составляют около 22 млрд долларов. "Международные резервы на время прихода нашего правительства были 13,2 млрд долларов. Мы оставляем страну следующему правительству с почти 22 млрд долларов США", - сказал Гройсман.

Еще одним показателем изменений Гройсман назвал почти стабильный курс национальной валюты, начиная с 2016 года.

"Что важно - мы уменьшили почти на 20% по отношению к ВВП долг страны. Была проведена огромная работа, для того, чтобы достичь такого показателя", - сказал Гройсман.

И еще одним из показателей он назвал инфляцию. Если в 2014 году она была почти 25%, то уже в прошлом году уровень инфляции был 9,8%, а в этом году 9,1%.

"Мы принимали казну, когда в ней было 90 млрд грн. Мы сегодня передаем казну с более 130 млрд грн", - сообщил Гройсман.

Он отметил, что Украина уже 1363 дня живет без прямых поставок газа со стороны России. Также он напомнил, что начата работа Фонда энергоэффективности, который является дополнительным инструментом реализации политики энергосбережения.

Гройсман констатировал, что за последние годы в Украине обновлено и построено более 7 тыс. км дорог, а в проект госбюджета на 2020 год будет заложено не менее 75 млрд грн.

Кроме того, премьер отметил, что политика дерегуляции и перевод административных услуг, которые предоставляет государство в онлайн режиме, позволили довести количество электронных услуг до 128, а к концу года есть план получить 200 е-услуг.

Среди прочего, премьер напомнил, что при содействии правительства за три года в Украине открылись 320 новых садов и дошкольных учреждений, отремонтировано, обновлено и построено с нуля всего более 5,6 тыс. школ.

Глава правительства также подчеркнул, что за время работы действующего Кабмина в Украине созданы 85,5 тыс. мест в детских садах, что существенно сократило дефицит, который в 2016 году составил 100 тыс. мест.

Кроме того, по данным премьера, уже 70% украинцев выбрали своих врачей, а по программе Доступные лекарства возмещено 40 млн рецептов.

Среди других достижений Гройсман отметил, что количество кинолент, снятых за три года в Украине при поддержке правительственных программ, достигнет до конца текущего года 148 фильмов.

Премьер также отметил, что все министерства передадут новому правительству "переходные книги" о ходе всех проводимых реформ.

Ранее Гройсман пожелал успехов новому составу Кабмина и пообещал рассказать о своей будущей деятельности.

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Источник: korrespondent.net