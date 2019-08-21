США отказали во въезде девушке премьер-министра Британии

Власти США отказали во въезде девушке нового премьер-министра Великобритании Кэрри Саймондс, предположительно, из-за ее поездки в непризнанное государство Сомалиленд в прошлом году. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает Daily Mail.

Саймондс панировала отправиться в Америку в ближайшие дни, чтобы провести несколько встреч в рамках работы на некоммерческую природоохранную организацию Oceana, однако американские власти заблокировали ее запрос.

Неизвестно, проходила ли Саймондс регистрацию в системе в электронной системе авторизации путешествий (ESTA), которая позволяет гражданам Великобритании совершать безвизовые краткосрочные поездки в США. Однако если она делала это, система могла автоматически отказать девушке, учитывая ее историю поездок.

В 2016 году в форму ESTA был добавлен вопрос о посещении Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали или Йемена после 1 марта 2011 года. Как пишет издание, если заявитель отвечает "да", система может отказать ему в разрешении на въезд.

Официально канцелярия премьер-министра пока не комментирует эту информацию.

Ранее сообщалось, что жена главы Бориса Джонсона Марина Уилер, с которой премьер-министр сейчас находится в процессе развода, впервые рассказала о своей борьбе с раком.

В прошлом году сообщалось, что Джонсон и его жена, которые прожили 25 лет, расстаются уже в третий раз из-за романов политика на стороне.

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Источник: korrespondent.net