Лента RSS
Подписаться на ленту
21 августа 2019, среда, 13:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
21. 08. 2019

В новом Кабмине будет человек из нынешнего - Арахамия

В состав нового Кабинета министров войдет один человек из нынешнего правительства. Об этом в среду, 21 августа, заявил нардеп от Слуги народа Давид Арахамия.

"Кто-то останется могу сказать… Кто, не могу сказать. Вы же сами знаете, когда называешь какую-то фамилию, этого человека потом надо жалеть три дня. Я точно знаю, что один человек - сто процентов… сейчас все имеют шансы остаться, но один человек точно будет", - заявил он.

Также Арахамия сообщил, что имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, в день первого заседания нового парламента.

"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое", - сказал Арахамия.

Ранее Арахамия назвал четыре кандидатуры на пост премьер-министра. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.