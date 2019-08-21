В новом Кабмине будет человек из нынешнего - Арахамия

В состав нового Кабинета министров войдет один человек из нынешнего правительства. Об этом в среду, 21 августа, заявил нардеп от Слуги народа Давид Арахамия.

"Кто-то останется могу сказать… Кто, не могу сказать. Вы же сами знаете, когда называешь какую-то фамилию, этого человека потом надо жалеть три дня. Я точно знаю, что один человек - сто процентов… сейчас все имеют шансы остаться, но один человек точно будет", - заявил он.

Также Арахамия сообщил, что имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, в день первого заседания нового парламента.

"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое", - сказал Арахамия.

Ранее Арахамия назвал четыре кандидатуры на пост премьер-министра.

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Источник: korrespondent.net