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21. 08. 2019

Кабмин одобрил назначение трех губернаторов

Кабинет Министров в среду, 21 августа, одобрил проекты указов президента о назначении председателей Винницкой, Запорожской и Ровненской областных государственных администраций. Об этом сообщаеют Українські Новини со ссылкой на представителя президента в Кабмине Андрея Геруса.

Так, главой Винницкой областной государственной администрации утвержден Владислав Скальский, Запорожской обладминистрации - Виталий Туринок, Ровненской - Виталий Коваль.

"Одобрили все три кандидатуры", - сказал журналистам Герус.

Других деталей он не сообщил.

Напомним, ранее Зеленский представил нового главу Житомирской ОГА. Ним стал стал бывший сбушник Виталий Бунечко.

Перед этим президент назначил губернатора Черкасской области. После назначения главы ОГА, президент пообещал "поменять главу, если что-то будет не так".

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Источник: korrespondent.net

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