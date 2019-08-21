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21. 08. 2019

Кабмин принял решение по запуску новой Налоговой службы

Кабинет министров возложил на Государственную налоговую службу функции по реализации в стране налоговой политики, что позволит полноценно запустить новую налоговую службу. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 21 августа.

Речь идет о функциях по реализации государственной налоговой политики, госполитики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное страхование, госполитики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты ЕСВ и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на Государственную налоговую службу.

Напомним, Кабмин принял решение разделить Государственную фискальну службу на два ведомства 18 декабря прошлого года.

А 8 мая Кабмин назначил главу Государственной налоговой службы. Ним стал заместитель министра финансов Сергей Верланов. 

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Источник: korrespondent.net

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