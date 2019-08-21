Фракция Порошенко в Раде начала расширяться - СМИ

К фракции партии экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность присоединилось двое самовыдвиженцев, пишет Украинская правда в среду, 21 августа.

По данным издания, к фракции присоединились Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.

Всего фракции ЕС в сессионном зале выделили 29 мест, но два из них "резервные".

Также запасные места в зале получили фракции Голос (1 место) и Батькивщина (2 места).

Для внефракционных депутатов отведено 55 мест.

Схема размещения фракций в новой Раде была утверждена накануне.

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Источник: korrespondent.net