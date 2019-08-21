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21. 08. 2019

На Львовщине мужчину убило древесной плитой

В городе Дрогобыч на одном из предприятий на мужчину упала древесно-стружечная плита. От полученных травм он погиб, сообщает управление Нацполиции в Львовской области в среду, 21 августа.

Инцидент произошел накануне вечером.

"Как предварительно установили полицейские, около 20:00 на одном из предприятий города Дрогобыч на 24-летнего местного жителя упала древесно-стружечная плита. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении требований законодательства об охране труда (ч.2 ст.271 УК Украины).

Тело погибшего отправили на судмедэкспертизу. Выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, 19 июля во Львове погиб мужчина из-за обвала конструкции в детском саду №92 на улице Иосифа Слепого.

Ранее в Днепропетровской области на заброшенной ферме вблизи элеватора в поселке Партизанское на мужчину упала железобетонная плита. Он погиб на месте инцидента.

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Источник: korrespondent.net

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