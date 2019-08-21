Создатель детского порно сбежал после внесения залога: его задержали

Сотрудники Киберполиции во второй раз задержали 51-летнего киевлянина, которого ранее арестовали за организацию работы канала создания детской порнографии в сети. Об этом сообщила пресс-служба киберполиции в среду, 21 августа.

После первого ареста суд назначил мужчине залог, который тот внес, но выйдя на свободу, скрылся от правоохранительных органов.

"В начале августа 2019 года решением Октябрьского районного суда города Полтавы была изменена мера пресечения с ареста на залог в 153 680 гривень 51-летнему киевлянину, который организовал работу канала создания и продажи детской порнографии в сети. После внесения залога мужчина скрывался от правоохранительных органов на съемной квартире в Киеве", - сказано в сообщении киберполиции.

Согласно информации, в среду, 21 августа, киберполиция задержала мужчину во второй раз.

Напомним, что ранее киберполиция поймала воров, укравших с карточек украинцев 1,5 млн грн.

Также сообщалось, что в Черкассах поймали кибермошенника, закупавшего технику по чужим кредиткам.

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Источник: korrespondent.net