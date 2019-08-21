Суд обязал ГБР открыть дело на Денисову

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом в среду, 21 августа, сообщают Українські Новини со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что в суд с иском обратился заявитель и сообщил, что 31 июля он обратился в ГБР с обращением о совершении Денисовой уголовного преступления, предусмотренного статьей о злоупотреблении служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса).

При этом, заявитель добавил, что получил письмо с подписью следователя третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Сергеевой, из содержания которого следует, что во внесении сведений в Единый реестра досудебных расследований отказано в связи с отсутствием сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений, подследственных ГБР.

16 августа суд рассмотрел жалобу на бездеятельность ГБР и обязал бюро открыть уголовное производство в отношении Денисовой.

Напомним, в марте сообщалось, что НАБУ открыло три дела на омбудсмена Денисову.

А в сентябре прошлого года Нацагентство по предупреждению коррупции сообщало, что Денисова забыла указать 24 миллиона гривен в 2015 году. Позже она ошибалась на пять с половиной миллионов в 2016 и 2017 годах.

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Источник: korrespondent.net