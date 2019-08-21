Лента RSS
Подписаться на ленту
21 августа 2019, среда, 16:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
21. 08. 2019

Суд обязал ГБР открыть дело на Денисову

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом в среду, 21 августа, сообщают Українські Новини со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что в суд с иском обратился заявитель и сообщил, что 31 июля он обратился в ГБР с обращением о совершении Денисовой уголовного преступления, предусмотренного статьей о злоупотреблении служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса).

При этом, заявитель добавил, что получил письмо с подписью следователя третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Сергеевой, из содержания которого следует, что во внесении сведений в Единый реестра досудебных расследований отказано в связи с отсутствием сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений, подследственных ГБР.

16 августа суд рассмотрел жалобу на бездеятельность ГБР и обязал бюро открыть уголовное производство в отношении Денисовой.

Напомним, в марте сообщалось, что НАБУ открыло три дела на омбудсмена Денисову.

А в сентябре прошлого года Нацагентство по предупреждению коррупции сообщало, что Денисова забыла указать 24 миллиона гривен в 2015 году. Позже она ошибалась на пять с половиной миллионов в 2016 и 2017 годах. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.