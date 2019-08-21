Стала известна сумма, за которую Трамп хотел купить Гренландию

В администрации президента США обсуждали возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландия в бессрочное владение. Об этом в среду, 21 августа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров по покупке острова, не уточнили, в течение какого времени планировались выплаты. Сумма была определена исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии. В 2017 году глава минфина Дании Кристиан Енсен (в должности с 2016 по июнь 2019 годы) оценивал эту статью расходов в 4,3 млрд крон в год, что примерно соответствует оглашенной источниками газеты цифре.

Чтобы стимулировать Данию к подписанию сделки, американские чиновники рассматривали опцию дополнительной крупной единовременной выплаты в казну скандинавского королевства. Сумма этой части сделки не уточняется.

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Отмечалось, что эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план "экономически целесообразным". Было подсчитано, что стоимость этой сделки может составить 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США. Позже Трамп лично подтвердил намерение купить Гренландию.

В свою очередь в Дании, в состав которой входит Гренландия, были шокированы таким намерением президента США.

Из-за отказа продать Гренландию Трамп перенес свой запланированный визит в Данию, на что в Копенгагене ответили, что он может и не приезжать вовсе.

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Источник: korrespondent.net