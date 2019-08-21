Пожар в отеле в Одессе: установлена личность еще одной жертвы

Установлена личность еще одной жертвы пожара в гостинице Токио Стар в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области в среду, 21 августа.

Еще одной погибшей во время пожара в одесской гостинице Токио Стар оказалась жительница Сумской области 1977 года рождения.

Таким образом сейчас установлены личности 7 из 9 погибших. Мероприятия по идентификации еще одного ребенка и мужчины продолжаются.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате чего погибли девять человек и десять пострадали. Всего в отеле находились 200 человек, среди которых 30 иностранцев.

Пожар в Одессе. Что известно об отеле и владельце

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Источник: korrespondent.net