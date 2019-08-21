Сколько в Украине патриотов - опрос

Патриотами Украины считают себя 83% украинцев. Если выбор о независимости государства сейчас стоял на референдуме, то за суверенитет проголосовали бы 82% граждан. Такие результаты социологического опроса опубликовала группа Рейтинг в среду, 21 августа.
Поддержка независимости четко коррелирует с патриотизмом: чем выше уровень этих чувств, тем больше люди поддерживают провозглашение независимости.
Патриотами своей страны считают себя 83% опрошенных украинцев: этот показатель почти не поменялся за год. Каждый девятый опрошенный (11%) заявил, что не считает себя патриотом Украины. Шесть процентов респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос.
В этом году зафиксировано наибольшее количество тех, кто поддержал бы провозглашения независимости Украины, если бы такой выбор предстал перед ними сейчас - 82% (на западе - 92%, в центре - 85%, на юге - 75%, на востоке - 69%).
В 2012-м таких было 62%. Только 12% не голосовали бы в 2019 году за независимость страны, и все те же 6% затруднились с ответом.
Относительно больше тех, кто не поддержал бы сегодня независимость Украины, среди старшего поколения и бедных слоев населения, уточнили в Рейтинге.
Опрос проведен 7-12 августа 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по методу личного формализованного интервью. Погрешность - не выше 2,2%.
Напомним, что ранее соцопрос показал, что каждый пятый украинец работал за границей и больше не хочет.
Также социологи рассказали, сколько украинцы готовы потерпеть ради реформ.
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Источник: korrespondent.net
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