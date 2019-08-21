В Германии задержали украинца по подозрению в убийстве шведа

Правоохранительные органы Германии задержали гражданина Украины, которого подозревают в убийстве мужчины в Швеции. Об этом в среду, 21 августа, сообщает шведское издание Aftonbladet, ссылаясь на заместителя генпрокурора королевства Ивонн Рудинссон.

"Я могу это подтвердить, но не могу назвать имя задержанного", – заявила она, отказавшись предоставлять какие-либо другие подробности.

Рудинссон отметила, что второй подозреваемый все еще находится на свободе.

Шведские правоохранители готовят запрос на экстрадицию задержанного.

"Шведская полиция немедленно свяжется с немецкими коллегами, чтобы получить информацию об аресте и дополнительные данные. Кроме того, будет начата процедура экстрадиции подозреваемого в Швецию", – говорится в пресс-релизе стражей порядка.

Как сообщалось, Александра Трайдука и Ярослава Лавринива подозревают в убийстве 70-летнего шведа и похищении его машины.

Напомним, в турецкой Анталье арестовали туриста из Украины по подозрению в убийстве собственного отца.

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Источник: korrespondent.net