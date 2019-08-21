Госкино назвало кассовые сборы 110 украинских фильмов

Глава Госкино Филипп Ильенко рассказал, что за пять лет его работы в должности, в прокат вышло 110 отечественных фильмов. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале в среду, 21 августа.

Филипп Ильенко опубликовал отчет, в котором указал что с 2014 по 2019 годы в прокат вышли 110 отечественных полнометражных фильмов. Кассовые сборы этих фильмов в целом составляют около 473 миллионов гривен. При этом не сообщается, сколько бюджетных средств было выделено на эти фильмы. Посмотрели эти фильмы 8 094 789 зрителей.

За пять лет при поддержке Госкино было снято 173 фильма (67 игровых полнометражных, 24 игровых короткометражных, 23 анимационных, 56 неигровых и 3 летописных материала).

Лидерами кассовых сборов среди фильмов, созданных при поддержке Госкино являются Я, ты, он, она (71 млн грн), Бешеная свадьба (55 млн грн), Похищенная принцесса (36,4 млн грн).

Государственное финансирование украинского кинематографа увеличилось с 63,1 миллионов гривен до 505,9 миллионов гривен.

Напомним, что ранее глава Госкино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении.

Рекорды и миллионы. Итоги работы Ильенко в Госкино

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Источник: korrespondent.net