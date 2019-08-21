Путин и Макрон обсуждали вопрос украинцев - МИД

От президента России Владимира Путина ожидают дальнейших шагов по освобождению заключенных украинцев после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом в среду, 21 августа, заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает Интерфакс-Украина.

"Все требуют от Москвы освобождения политзаключенных. Это является одной из предпосылок для дальнейшего развития диалога. Для нас, действительно, важно не кто привезет, а чтобы они вернулись", - сказала Зеркаль, отвечая на вопрос о возможности освобождения заключенных накануне визита главы МИД Германии Хайко Мааса в Москву.

При этом она отметила, что на встрече Путина и Макрона обсуждался вопрос украинцев. "Эти вопросы обсуждались, и от Путина ожидают дальнейших шагов", - пояснила Зеркаль.

Ранее российские СМИ сообщили о возможном освобождении пяти украинских заключенных, которые якобы находятся в московском СИЗО. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Еще одно российское издание утверждает, что заключенных украинцев, в том числе моряков, освободят до конца лета.

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Источник: korrespondent.net