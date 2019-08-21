Украина намерена принять на вооружение парашютные системы США из-за завершения срока эксплуатации отечественных. Сейчас в Черниговской области проходят их испытания. Об этом в среду, 21 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"После того, как единственный в стране Феодосийский парашютный завод оказался на оккупированной территории, у нас возникли проблемы с обновлением парашютного парка отечественных десантно-штурмовых войск. Вечно продлевать сроки эксплуатации имеющихся в армии парашютов невозможно, поэтому сейчас рассматривают возможность принятия на вооружение ВСУ ряда парашютных систем производства США", - говорится в сообщении.

Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники из Чернигова начали испытания американских парашютных систем Intruder RA 360 и Hi-5.

Кроме того, военные испытывают парашютную систему Т-11 и управляемые системы точного воздушного десантирования грузов MicroFly II и FireFly.

Cмотрите фотогалерею: В Черниговской области испытывают американские парашюты

В 2016 году также сообщалось, что ВСУ испытали новые парашютные системы иностранных производителей.

Напомним, в 2015 году Минобороны купило списанные из армии парашюты.

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Источник: korrespondent.net