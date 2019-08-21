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21. 08. 2019

В "ЛНР" заявили о задержании "агента СБУ"

Так называемое "министерство госбезопасности ЛНР" в среду, 21 августа,  заявило о задержании якобы агента Службы безопасности Украины.

Отмечается, что на территорию "ЛНР" он якобы был заброшен для проведения "диверсионно-разведывательной деятельности".

Напомним, в июле в "ЛНР" заявляли о задержании бывшего украинского военного. Отмечалось, что мужчина пересек линию соприкосновения через КПВВ Майорск и приехал в Луганск к родственникам. 

Перед этим в "ДНР" заявляли о задержании украинского военного. Военнослужащий якобы пытался проникнуть на территорию "республики". 

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Источник: korrespondent.net

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