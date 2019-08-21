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21. 08. 2019

Из Одессы в Киев вывезли троих арестантов на обмен - правозащитники

Из Одесского СИЗО на обмен в Киев вывезли троих обвиняемых в госизмене: украинцев Дениса Хитрова и Елену Бобову, а также гражданина Молдовы Петра Мельничука. Об этом сообщается на сайте организации Успішна варта в среду, 21 августа.

Правозащитники ссылаются на информацию, полученную от супруги одного из обвиняемых - Галины Мельничук. По ее словам, их выпустили и изменили им санкцию по требованию ГПУ. В зале суда прокурор заявил, что в связи с обменом. 

Также сообщается, что списки на обмен предоставила Россия, а четвертого фигуранта дела Валерия Пикалова вернули в СИЗО.

Все четверо были задержаны в марте 2017 года в Одессе по подозрению в создании шпионской сети. По версии следствия Бобова, Хитров, Пикалов и Мельничук завербовали ряд сотрудников стратегических предприятий и военных частей юга Украины, собирали служебную информацию. А также вели наблюдение за военными объектами и перемещением сил ВСУ, собирали информацию об активистах Одесской области.

Их обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 УК Украины - госизмена и незаконное обращение с оружием. 

Бобова, Хитров, Пикалов и Мельничук опровергают версию следствия и предъявленные обвинения. Более двух лет в деле постоянно меняются судьи, и за это время его так и не начали рассматривать по сути.

Ранее сегодня российские СМИ сообщили о возможном освобождении пяти украинских заключенных, которые якобы находятся в московском СИЗО. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко. 

Еще одно российское издание утверждает, что заключенных украинцев, в том числе моряков, освободят до конца лета.

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Источник: korrespondent.net

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