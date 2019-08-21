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21. 08. 2019

Китай показал "войну нового поколения"

Армия Китая провела масштабные учения в Тибете на границе с Индией с применением дронов для танковой атаки, сообщает CCTV.

Особенностью учений стало расположение полигона (на высоте 4 500 метров) и поддержка действий бронетехники роем дронов-камикадзе. На учениях были задействованы новейшие основные боевые танки ZTZ-99A и модернизированные боевые машины пехоты ZBD-04A 76-й армейской группы.

В качестве мишеней использовали списанные устаревшие танки 50-х годов Тип 59.

Наступление поддерживалось огнем 122-мм самоходных артиллерийских установок PLZ-07, являющихся дальними родственниками еще советских 2С1 Гвоздика. Разведку целей вел легкий беспилотный летательный аппарат.

В учениях также применялись реактивные системы залпового огня, например, китайское развитие БМ-21 Град - гусеничный вариант 122-мм установки PR50, отличающийся от оригинала наличием двух модульных пакетов направляющих.

Ранее сообщалось, что Украина и Турция создают ударный беспилотник, способный нести более тонны вооружения.

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Источник: korrespondent.net

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