Стал известен размер штрафов для владельцев "евроблях"

Новые штрафные санкции за нарушения при ввозе транспортных средств вводятся в Украине с 22 августа 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы в среду, 21 августа.

В случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тысяч гривен. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто, размер штрафа будет достигать 170 тысяч гривен или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа составит 85 тысяч гривен, свыше 30 суток, также в случае утери или разукомплектования авто - 170 тысяч гривен или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф 34 тысяч гривен.

Напомним, что ранее на Буковине таможенники и пограничники требовали взятки за ввоз "евроблях".

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Источник: korrespondent.net