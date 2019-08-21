Последняя отсрочка. Что у Зеленского готовят евробляхам

Штрафы для владельцев автомобилей на еврономерах вновь отсрочили - на три месяца. Такое решение было принято на совещании в Мининфраструктуры при участии представителей Офиса президента.

У президента предупредила, что эта отсрочка будет последней и с 2020 года автовладельцев будут ждать крупные штрафы за иностранные номера. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что решили у Зеленского

Законы о растаможивании авто на иностранных номерах вступили в силу 25 ноября 2018 года. Тогда Верховная Рада уменьшила размер акциза на ввоз авто, а "евробляхам" дала скидку в 50 процентов на три месяца.

Первый льготный период действовал до 23 февраля, второй - до 21 августа. В течение льготного периода украинцы успели растаможить около 300 тысяч таких авто. Сколько из всего в Украине точно не известно. По некоторым данным, эта цифра достигает 700 тысяч.

С завтрашнего дня должны были начать штрафовать за еврономера. Штраф зависит от срока пребывания нерастаможенного автомобился на территории Украины.

В случае превышения срока от 20 до 30 суток - 85 тысяч гривен. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто - 170 тысяч гривен или конфискация авто.

Но президент Владимир Зеленский инициировал законопроект, которым предлагается отсрочить до конца года дату начала применения штрафных санкций к тем, кто не успеет в установленный срок растаможить автомобили на "бляхах".

Правда, принять его сможет только следующий созыв Верховой Рады, который приступит к работе 29 августа.

Однако, как сказал заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция останавливать право имеет, а штрафовать де-факто не может.

"Есть технические проблемы с обменом информацией между Национальной полицией и таможенной службой, соответственно нет механизма, который позволял бы реализовать в полной мере применение штрафов", - отметил он.

Штрафовать может и ГФС, причем заочно: протокол о нарушении срока пребывания считается врученным, даже если человек не проживет по адресу, куда его доставили. Если в течение трех дней нарушитель не отреагирует, то фискальная служба передает информацию полиции.

О согласовании действи Госфискальной службы и Нацполиции должны были договориться на сегодняшнем совещании, но информация о решении не сообщалась.

21 августа также стало известно, что в Мининфраструктуры решили создать рабочую группу, которая займется разработкой нового законопроекта по урегулированию порядка растаможивания автомобилей на еврономерах.

Он, как предполагается, должен будет создать четкие, прозрачные и понятные правила растаможивания автомобилей, как новых, так и бывших в употреблении, которые находятся или будут ввезены в Украину.

Рабочая группа должна разработать новые правила растаможки за время отсрочки санкций. Возглавлять группу будет Владислав Криклый, которого партия Слуга Народа делегирует на должность главы транспортного комитета парламента.

Во сколько обойдется растаможка евробляхи

Обязательные платежи при растаможивании авто:

Ввозная пошлина - десять процентов от суммы таможенной стоимости транспортного средства

Акцизный сбор

Таможенное оформление

НДС - 20 процентов от суммы таможенной стоимости авто, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Как рассчитать акциз:

Формула рассчета выглядит так - базовая ставка * коэффициент двигателя * коэффициент возраста.

Где базовая ставка - это ставка налога в евро за одно транспортное средство, а коэффициент двигателя - это деление объема цилиндров двигателя на 1000 см3.

Бензиновые: объемом цилиндров до трех тысяч см3 - 50 евро; свыше - 100 евро.

Дизельные: до 3,5 тысячи см3 - 75 евро; более - 150 евро.

Электрокары освобождены от налогов до конца 2022 года.

Коэффициент возраста - количество полных календарных лет, начинающиеся со следующего года после выпуска.

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Источник: korrespondent.net