СБУ и пограничники изъяли контрабанду 0,6 кг кокаина в пункте пропуска Краковец во Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы в среду, 21 августа.

"В пункте пропуска Краковец правоохранители задержали украинца, который пытался ввезти в Украину контрабандные наркотики", - сказано в сообщении.

По информации от сотрудников Управления СБУ в Киевской области пограничники направили на дополнительный осмотр автомобиль марки Mitsubishi украинской регистрации. За рулем транспортного средства был 52-летний житель Днепропетровской области, который направлялся в Украину.

В ходе осмотра салона автомобиля с помощью служебной собаки в полостях панели приборов с автомагнитолой был найден вакуумный пакет с веществом белого цвета. В ходе проведенного экспресс-анализа было установлено, что в пакете кокаин, общим весом 580 грамм.

Гражданин Украины был задержан, в его действиях усматриваются признаки контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств (ч. 2 ст. 305 УК). Теперь ему грозит от восьми до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: Правоохранители на Львовщине изъяли контрабанду 0,6 кг кокаина

Напомним, что ранее на Луганщине ликвидировали три нарколаборатории.

Также сообщалось, что в Николаевской области ликвидировали плантацию элитной конопли.

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Источник: korrespondent.net