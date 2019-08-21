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21. 08. 2019

Запуск ракет США: Путин грозит зеркальным ответом

Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты. Об этом в среду, 21 августа, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки, сообщает РИА Новости.

"Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера", - сказал Путин.

Вместе с тем, он отметил необходимость диалога в этом вопросе, заявив, что пока этого диалога нет.

"Мы предложения по началу этого диалога уже сделали. Мы придерживаемся такой же точки зрения. Мы готовы с европейцами вести на этот счет дискуссии, с американцами", - сказал Путин, отметив, что безопасность России будет надежно обеспечена.

Напомним, в минувшее воскресенье США провели  испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, использовав при этом установку вертикального пуска Mark-41.

Ранее сообщалось, что США испытали ракету наземного базирования с досягаемостью более 500 километров.
 
Это было первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Как сообщал Корреспондент.net, 2 августа США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. 
 
О приостановке участия в ДРСМД Вашингтон объявил еще в феврале, но оставил полгода для переговоров с Россией о возможном сохранении соглашения. Однако компромисса достичь не удалось.
 
США винят РФ в нарушении договора, Москва считает обвинения лишенными оснований.
 

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Источник: korrespondent.net

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