Запуск ракет США: Путин грозит зеркальным ответом

Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты. Об этом в среду, 21 августа, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки, сообщает РИА Новости.
"Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера", - сказал Путин.
Вместе с тем, он отметил необходимость диалога в этом вопросе, заявив, что пока этого диалога нет.
"Мы предложения по началу этого диалога уже сделали. Мы придерживаемся такой же точки зрения. Мы готовы с европейцами вести на этот счет дискуссии, с американцами", - сказал Путин, отметив, что безопасность России будет надежно обеспечена.
Напомним, в минувшее воскресенье США провели испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, использовав при этом установку вертикального пуска Mark-41.
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Источник: korrespondent.net
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