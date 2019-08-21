В Броварах мужчина "заказал" экс-жену, которая до этого "заказывала" его

Женщина, убийство которой предотвратили правоохранители якобы по заказу бывшего мужа, два года назад нанимала банду, которая трижды нападала на ее экс-мужа. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец сообщает Украинская правда в среду, 21 августа.

"Два года назад столичная прокуратура разоблачила преступную группу из 7-ми человек, среди которых было третье сотрудников правоохранительных органов Киева. Среди преступлений, которые им инкриминируются, были совершения заказных нападений на предпринимателей. Одним из пострадавших был житель Броваров, которого, как оказалось, заказала его бывшая жена с которой он не мог поделить общее имущество. Женщина обратилась к одному из участников преступной группы. Она не заказывала его убийства, но заказала избиение. Те люди должны были нанести ему тяжкие телесные повреждения, чтобы он физически не мог принимать участия в судебных заседаниях по разделу имущества. В трех эпизодах нападения на данного предпринимателя в Броварах участвовали шесть человек. Они наносили ему телесные повреждения, в том числе с использованием железных предметов. За нападения злоумышленники получали денежное вознаграждение от подозреваемой, которое между собой распределяли", - рассказала Максимец.

Теперь дело 2017 года находится в суде на стадии допроса свидетелей. По словам Максимец, производство 2017 года не связано с расследованием в Киевской области, но получилось так, что фигуранты одни и те же.

Пресс-секретарь добавила, что ей не известны детали эпизода 2019 года, ведь столичная прокуратура не осуществляет там процессуального руководства.

Женщине, которая заказала нападение на своего бывшего мужа в 2017 году, сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ч.2 ст.126 УК (побои и истязания) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Такое преступление наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме этого участникам преступной группы, которую разоблачили в 2017 году, инкриминировалось разбойное нападение на фермера из Хмельницкой области и два эпизода незаконного завладения недвижимости.

Максимец объяснила, что продолжительность судебного разбирательства по эпизоду в Броварах связана с большим количеством фигурантов и загруженностью самого суда. Она добавила, что материалы относительно нападения на предпринимателя в Броварах направлены в суд отдельно от других эпизодов этой преступной группы, поскольку между собой они не связаны.

Напомним, 17 августа 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская пропали после выезда из Броваров в Киев. Утром 19 августа полицейские нашли их брошенный автомобиль на территории Броварского района. Накануне в ГПУ заявили, что женщин убили, а убийц задержали.

Утром 21 августа СБУ рассказала, что убийство женщин оказалось инсценировкой. Правоохранители задержали заказчика убийства и киллеров. Заказчиком оказался бывший муж.

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Источник: korrespondent.net