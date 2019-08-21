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21. 08. 2019

Военный КамАЗ врезался в пассажирскую маршрутку Николаев-Херсон

На трассе в районе села Чернобаевка, столкнулись военный грузовой автомобиль КамАЗ и маршрутка Николаев-Херсон. Об этом со ссылкой на участников ДТП сообщает портал Типичный Херсон в среду, 21 августа.

По словам пассажиров маршрутки, оба транспортных средства двигались из Николаева в Херсон. В районе Чернобаевки водитель грузовика на достаточно высокой скорости врезался сзади в маршрутку. Как говорят пассажиры, удар был такой силы, что практически сложились задние кресла микроавтобуса.

В результате ДТП предварительно никто не пострадал: ехавшие в маршрутке люди отказались от вызова скорой помощи на место, так как все спешили добраться в Херсон. Однако многие получили ушибы, и могут обратиться за медицинской помощью по месту жительства.

Относительно пострадавших среди военнослужащих, которых перевозил КамАЗ, ничего не известно. Всех пассажиров и микроавтобуса, и грузовика, отправили к месту назначения другим транспортом.

По словам очевидцев, водитель грузовика говорил полицейским, что у него неожиданно отказали тормоза, что и стало причиной аварии.

Напомним, что ранее в Днепре водитель протащил по дороге полицейского.

Также сообщалось, что в Киеве водитель Mercedes сбил насмерть девушку и скрылся.

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Источник: korrespondent.net

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