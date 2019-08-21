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21. 08. 2019

В России при падении вертолета погиб человек

В Вологодской области в России при падении вертолета в реку Суда погиб пилот. Он был на борту один. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает ТАСС в среду, 21 августа.

Вологодские спасатели получили сообщение о ЧП в районе 16 часов. По предварительной версии, пилот задел линию электропередачи и машина рухнула в воду.

Вертолет находится в 10-15 метрах от берега. Немного заметно его хвостовую часть. На месте работают 44 сотрудника МЧС и 15 единиц техники. Обнаружили тело погибшего пилота.

Напомним,что ранее в Индии разбился вертолет с гумпомощью.

В СМИ также сообщалось, что в Греции разбился частный вертолет с россиянами.

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Источник: korrespondent.net

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