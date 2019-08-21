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21. 08. 2019

Самый длинный стрим в истории закрывают: он шел с 1994 года

В Сан-Франциско отключат самый длинный стрим в истории интернета FogCam. Об этом сообщает SF Gate в среду, 21 августа.

Веб-камера 25 лет транслировала вид с кампуса Университета штата Сан-Франциско. Стрим запустили Джефф Шварц и Дэн Вонг в 1994 году, когда изучали информатику в Университете Сан-Франциско. Идея запустить трансляцию с веб-камеры появилась у Шварца, когда он учился писать скрипты. На проект его вдохновила Trojan Room Coffee Pot - первая в мире веб-камера.

FogCam не способна поддерживать непрерывную трансляцию, а потому просто обновляет изображение каждые 20 секунд.

По словам Шварца, они с Вонгом почувствовали, что пришло время отключить FogCam. В университете их терпят, но не поддерживают. Потому Шварц и Вонг сами ищут безопасные места для установки веб-камеры. Трансляцию отключат 30 августа, но сайт будут поддерживать.

После закрытия FogCam самым старым действующим стримом станет FishCam - веб-камера перед аквариумом. Этот стрим запустили в том же 1994 году.

Напомним, что ранее в Европе договорились о создании военного интернета.

Также сообщалось, что в метро Киева начинают строить 4G.

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Источник: korrespondent.net

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