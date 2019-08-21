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21. 08. 2019

Валерий Гребенюк заменил Безсмертного в ТКГ

В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе представителя Украины Романа Безсмертного заменил Валерий Гребенюк. Об этом со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика сообщает Радио Свобода в среду, 21 августа.

Валерий Гребенюк, 1967 года рождения, в 2008-2014 годах был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве.

В 2014 году назначен дипломатическим советником СБУ по вопросам международно-правовых аспектов деятельности спецслужбы. Был представителем Украины в Европейском комитете по борьбе с терроризмом (CODEXTER).

Напомним, что Зеленский вернул Бессмертного в переговорную группу по Донбассу 9 июля.

Сайдик отметил эффективность перемирия в Донбассе

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Источник: korrespondent.net

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