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21. 08. 2019

Четыре экс-беркутовца останутся под стражей по решению суда

Киевский апелляционный суд отклонил заявления стороны защиты, оставив под стражей четверых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Евромайдане. Об этом сообщила пресс-служба суда в среду, 21 августа.

Согласно решению суда обвиняемые Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко и Олег Янишевский останутся под стражей до 14 сентября 2019 года включительно.

Напомним, что в июле Святошинский районный суд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве 48 активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения МВД Украины Беркут Сергея Тамтуру, еще четверым подозреваемым экс-беркутовцам продлил содержание под стражей до 14 сентября.

Также сообщалось, что экс-беркутовцы попросили Совет Европы о независимом расследовании.

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Источник: korrespondent.net

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