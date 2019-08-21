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21. 08. 2019

Полиция задержала банду грабителей элитных квартир

Полиция в результате спецоперации в Киеве, Виннице и Черкасской области синхронно задержала участников вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры, угрожая владельцам расправой.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, спецоперация прошла быстро и без применения табельного огнестрельного оружия. В задержании группировки принимали участие сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области, спецподразделение полиции КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы.

"Вооруженная организованная банда нападала на элитные квартиры граждан Киевщины и других регионов. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи", - сказано в сообщении.

Полиция задержала налетчиков. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения.

Уголовное производство открыто по статье "бандитизм" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников, обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущества. Также в качестве вещественного доказательства изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Продолжаются обыски по месту жительства грабителей и месту сокрытия награбленного имущества.

Масштабна спецоперація на Київщині 👇

Поліція Київської області одночасно затримала учасників озброєного угруповання у Києві, Вінниці та на Черкащині https://t.co/2EWC0RlhnB pic.twitter.com/oZNORJ8rob

— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 21 августа 2019 г.

Накануне сообщалось, что в Харькове нигериец избил и ограбил 60-летнюю продавщицу. 

Ранее в Днепропетровской области грабители пытали мужа и жену слезоточивым газом.

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Источник: korrespondent.net

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