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21. 08. 2019

На границе с Румынией обнаружили фуру с контрабандными сигаретами

Пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы на пункте пропуска Порубное на границе с Румынией разоблачили фуру, которая перевозила контрабандные табачные изделия, сообщила Государственная пограничная служба.

"Во время совместной углубленной проверки правоохранители обнаружили сигареты, которые контрабандисты попытались скрыть в коробках, где находился заявленный груз", - говорится в сообщении погранведомства.

В настоящее время идет разгрузка автомобиля и устанавливается количество табачных изделий, которые планировали незаконно переместить в страны ЕС.

Напомним, что ранее контрабандисты на лошадях перевозили сигареты через границу с Румынией.

Пограничники со стрельбой остановили машину, ехавшую к границе

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Источник: korrespondent.net

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