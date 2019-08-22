В Украину прибыл новый посол Австрии

В Украину прибыл новоназначенный посол Австрии Гернот Пфандлер, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Пфандлер вручил копии верительных грамот заместителю министра Елене Зеркаль. "Общее историко-культурное наследие Украины и Австрии, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени объединяют интересы наших государств", - заявил Пфандлер.

Также на встрече была дана позитивная оценка состояния двустороннего сотрудничества. Кроме того, подчеркивался рост интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку, предпосылкой для чего является улучшение делового климата в Украине.

Собеседники высоко оценили проведение года украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине.

В свою очередь, Зеркаль подчеркнула важность дальнейшей поддержки Австрией Украины в осуществлении реформ, в частности на практической помощи в восстановлении и защите карпатского леса.

Как сообщалось, 6 августа начал работу в Украине новый посол Эстонии.

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В Украину прибыл новый посол Франции

Источник: korrespondent.net