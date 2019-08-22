G8 с Россией: Реакция Британии и Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что Россию исключили из G8 из-за ситуации в Украине, и указала на необходимость успехов в реализации минских договоренностей для возвращения РФ в G8.

"Если мы добьемся успехов с реализацией минских договоренностей, то, конечно, у нас будет другая ситуация", - отметила Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

"Однако в настоящий момент мы не добились так много успеха, чтобы причины (исключения России - ред.) в 2014 году были отменены", - сказала она.

Условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я должен сказать: я весьма разделяю мнение канцлера Меркель, что России еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в G7", - сказал он.

"Если мне позволено будет сказать, то это еще один пример того, когда у Соединенного Королевства и у ФРГ совпадают точки зрения ", - отметил премьер.

При этом в качестве отрицательных примеров действий России Джонсон упомянул отравление Скрипалей в Солсбери, ситуацию вокруг Украины, "российские провокации, не только в Украине, но во многих других местах".

России нужно будет дать возможность вернуться в G8 после решения украинского кризиса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Уместно говорить о том, чтобы в итоге Россия смогла вернуться в G8. Предварительное условие для этого - выработка решения по Украине", - приводит его слова французское телевидение.

Накануне СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон якобы сошлись во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7 в 2020 году.

Возвращение России. G7 снова может стать G8

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Источник: korrespondent.net