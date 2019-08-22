Макрон отклонил требование Лондона пересмотреть условия Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил несогласие с требованием британского премьера Бориса Джонсона отменить пункт соглашения Лондона с Брюсселем, касающегося ирландской границы.

"Пересмотр условий, предложенных в настоящее время британцами, не является оптимальным вариантом, и об этом всегда говорил председатель Европейского совета Дональд Туск", - прокомментировал Макрон обращение Джонсона.

Ранее Джонсон потребовал, чтобы ЕС отменил пункт соглашения о "бэкстопе". В случае отмены "бэкстопа" он ожидает "быстрый прогресс" в заключении соглашения с Брюсселем.

ЕС отказал Британии в пересмотре соглашения о Brexit

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Источник: korrespondent.net