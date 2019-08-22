В Испании задержали мужчину за съемку сотен пассажирок метро

В Мадриде задержали 53-летнего выходца из Колумбии по подозрению в публикации на порносайтах видеозаписей, сделанных из-под юбок у женщин в городском метро и супермаркетах. Как сообщает пресс-служба полиции Испании, от его действий пострадали больше 550 женщин и несовершеннолетних девочек.

По версии следствия, он вел съемку на мобильный телефон, спрятанный в рюкзаке, и делал это ежедневно с лета 2018 года. С некоторыми жертвами он знакомился, чтобы получить запись лучшего качества.

При обыске у него дома полицейские изъяли ноутбук и жесткие диски с сотнями таких видеозаписей. На разные порносайты он выложил не менее 283 записей, которые собрали миллионы просмотров, установило следствие. Также он их выкладывал на собственном сайте, у которого 3519 подписчиков.

🚩📹 Así detuvimos en el metro de #Madrid a uno de los mayores depredadores de la intimidad de mujeres. Grababa vídeos por debajo de faldas y vestidos (#Upskirt) y los publicaba en portales pornográficos. Actuaba a diario y de forma compulsiva. pic.twitter.com/jHEBtnXzsH — Policía Nacional (@policia) 21 августа 2019 г.

По испанским законам такие съемки считаются видом преступлений на сексуальной почве.

Каждая третья женщина становится жертвой насилия - ООН

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net