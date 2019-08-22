Итоги 21.08: Отчет Гройсмана, репетиция Марша

НАБУ обязали открыть дело на Климкина и Порошенко

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и бывшим президентом Петром Порошенко.

Как сообщается, в суд поступил иск от гражданина о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Гройсман отчитался о достижениях своего Кабмина

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 21 августа, рассказал об изменениях, произошедших за время его Кабмина.

Так, премьер отметил, что с 2016 года минимальная зарплата выросла втрое. "С апреля 2016 года минимальная зарплата выросла втрое - до 4173 гривен или до 150 долларов. Детенизация позволила увеличить среднюю зарплату вдвое. Так же вдвое выросла пенсия", - сказал Гройсман.

Запасы газа в ПХГ Украины максимальные за семь лет

Запасы газа в подземных хранилищах Украины выросли до 17,4 млрд кубометров природного газа – максимального уровня с 2012 года. Об этом сообщает Укртрансгаз в среду, 21 августа.

Отмечается, что на четырех ПХГ уже выполнен план закачивания газа и прекращена закачка.

Принято решение для снижения цен на электроэнергию

Кабинет министров на заседании в среду, 21 августа, внесло изменение в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, что позволит снизить стоимость электроэнергии.

"Проект решения… решение по ПСО, которое позволит снизить стоимость э/э на 21 коп/кВт-ч для всех конечных потребителей, небытовых: бюджетных учреждений, школ, больниц, детских садов, а также для малых средних, крупных предприятий", - пояснил представитель президента в правительстве Андрей Герус.

Сайдик отметил эффективность перемирия в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик считает эффективным текущее перемирие на Донбассе. Об этом он заявил журналистам в Минске, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 21 августа.

"Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, которые объявлялись ранее, оно является самым действенным", - сказал Сайдик.

Названы новые суммы штрафов за "евробляхи"

Новые штрафные санкции за нарушения при ввозе транспортных средств вводятся в Украине с 22 августа 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы в среду, 21 августа.

В случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тысяч гривен. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто, размер штрафа будет достигать 170 тысяч гривен или конфискация таких авто.

В Киеве прошла репетиция Марша достоинства

В среду, 21 августа, на взлетной полосе завода Антонов в Киеве прошла генеральная репетиция к Маршу достоинства на День Независимости 24 августа 2019.

"На взлетной полосе завода Антонов, несмотря на жару, военные и представители других силовых формирований Украины отшлифовывали мастерство строевого шага, отрабатывали сценарий событий и пели гимн - все, чтобы достойно представить свои подразделения на Майдане Независимости 24 августа", - говорится в сообщении.

Порошенко с семьей рыбачит в Норвегии

Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн, известный центр рыболовецкого туризма.

Отмечается, что пятого президента Украины видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту Вигра.

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Источник: korrespondent.net