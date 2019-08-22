Россия запустила ракету Союз с роботом на борту

Российская ракета-носитель Союз-2.1а стартовала с космодрома Байконур в Казахстане с кораблем Союз МС-14, на борту которого находится антропоморфный робот Федор. Носитель этого типа впервые используется для запуска пилотируемого корабля, сообщает ТАСС в четверг, 2 августа.

Ракета взлетела с 31-й стартовой площадки космодрома (Гагаринский старт) в 06:38 по Киеву. Пилотируемый корабль отправился к Международной космической станции (МКС) без экипажа, на его борту находятся только робот и грузы.

Корабль отделился от третьей ступени носителя и взял курс к МКС.

"Есть отделение пилотируемого корабля", – сказал диктор, который комментировал запуск. Робот Федор тоже периодически "комментировал" начало полета.

Так, перед запуском робот повторил перед запуском известную фразу первого космонавта Юрия Гагарина. Трансляция состоявшегося ранее в четверг запуска опубликована на сайте Роскосмоса.

"Поехали, поехали", – сказал робот Федор, получивший позывной Skybot F-850.

Как сообщил комментатор в подмосковном Центре управления полетами, где ведется трансляция старта, солнечные батареи пилотируемого корабля Союз МС-14 раскрылись штатно.

Полет корабля к МКС будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка запланирована на 08:31 мск.

С 2002 года международные экипажи на орбиту доставляла ракета Союз-ФГ. С 2020 года запланирован переход на носитель Союз-2.1а, который ранее выводил только грузовые корабли и космические аппараты. Состоявшийся запуск является испытательным перед отправкой экипажа.

Переход на новое поколение ракет связан с прекращением поставок украинских аналоговых систем управления, которые устанавливались на Союзе-ФГ. На ракете Союз-2.1а установлена российская цифровая система управления.

Напомним, 30 мая состоялся запуск ракеты Протон-М с самым мощным российским телекоммуникационным спутником Ямал-601. Его изготовила французская компания Thales Alenia Space по заказу российского спутникового оператора.

А 31 июля Россия запустила ракету Союз с грузом для МКС. Корабль Прогресс МС-12 был успешно выведен на орбиту.

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Источник: korrespondent.net