В американском штате Калифорния пассажирский самолет Cessna Citation загорелся во время взлета на взлетно-посадочной полосе. Об этом накануне сообщила полиция города Оровилл.

На борту было десять пассажиров и членов экипажа. Они смогли быстро покинуть воздушное судно. Никто из них не пострадал.

Фюзеляж самолета разломился на части и выгорел практически полностью.

Cмотрите фотогалерею: В США пассажирский самолет загорелся при взлете

@ChicoFD equipment arrived to foam the aircraft pic.twitter.com/QnTS2u8mlU — CHP Oroville (@CHP_Oroville) August 21, 2019

Напомним, 17 августа в штате Нью-Йорк на жилой дом упал легкий двухмоторный самолет Cessna 303. В разрушенном здании погиб один человек и еще один пострадал. На борту самолета находились трое мужчин, один из которых погиб.

Также сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines получил повреждения корпуса во время жесткой посадки на Азорских островах в Португалии.

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Источник: korrespondent.net